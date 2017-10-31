Karabük'te, 'Kediye neden ekmek vermedin?' kavgası: 5 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te iki kadının, parktaki dönercide yemek yiyen lise öğrencisine kediye ekmek vermediği gerekçesiyle tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Okul yöneticilerinin de dahil olduğu tartışmada kadınlardan Melek Aydemir\'in oğlu Furkan Aydemir, 2 öğrenci ile okul müdürü ve 2 müdür yardımcısını darp etti.

Olay, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında bulunan Cumhuriyet Parkı\'nda meydana geldi. Melek Aydemir ve Fatma Kızgınçelik, öğle tatilinde parktaki dönercide yemek yiyen öğrencilerden Özlem Akbaş\'a, iddiaya göre kediye ekmek vermediği için tepki gösterince tartışma çıktı. Öğrencilerin durumu bildirdiği okul müdürü ve müdür yardımcıları ile Melek Aydemir\'in haber verdiği oğlu Furkan Aydemir de gelince tartışma büyüdü. Furkan Aydemir, okul idarecilerine yumrukla saldırdı, kendisini engellemeye çalışanlara da vurdu.

Kavgada okul müdürü Ayşe Acar, müdür yardımcıları Zafer Yılmaz ve Salih Şen ile öğrencilerden Özlem Akbaş ve Mustafa Baki Bardak, aldıkları darbelerle hafif yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavilerinin ardından aldıkları doktor raporuyla karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince karakola götürülen Melek Aydemir, Fatma Kızgınçelik ve Furkan Aydemir, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

EĞİTİM BİR SEN\'DEN TEPKİ

Eğitim Bir Sen Karabük Şube Başkanı ve Memur Sen İl Başkanı Zeki Öz, okulun önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı. Saldırının sorumlularının hukuk önünde hesap vermesi için her türlü çabayı göstereceklerini belirten Öz şunları söyledi:

\'\'Bizler, öğretmenler ve okul yöneticileri olarak güvenli bir okul ve okul çevresi oluşturmak ve öğrencilerin şiddet ortamından uzak tutulmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Hal böyle iken belli bir yaşa gelmiş ve belli bir eğitim seviyesine ulaşmış insanlar tarafından öğrencilere ve öğretmenlere fiili şiddet dahil küfür, hakaret, tahkir ve iftira içeren saldırıları asla kabul etmiyoruz. Öğle arasında okul bahçesinin yanında yer alan parka yemek yemek için giden öğrencilerimizden birisi, güya kediye ekmek vermediği gerekçesi ile sözlü saldırıya uğramıştır. Bu saldırı sırasında okul müdürü yaralanmış ve 5 gün süreyle iş göremezlik raporu almıştır. Okul müdür yardımcıları Zafer Yılmaz, Salih Şen ve öğrenciler de darp edilmiştir. Eğitim seviyesinin üst düzeyde olduğu ilimizin bu tür hadiselerle gündeme gelmesi üzüntü vericidir.\"

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