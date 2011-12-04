-Karabük'te hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı KARABÜK (A.A) - 04.12.2011 - Karabük'te hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Abdullah Balcı yönetimindeki 78 BM 028 plakalı 112 ambulans, Safranbolu ilçesi Ovacuma beldesindeki evinde baygınlık geçiren Mustafa Arslan'ı alarak Karabük Devlet Hastanesine döndüğü sırada, Karabük-Bartın karayolu Soğuksu mevkisinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Balcı ile Acil Tıp Teknisyenleri Emine Karakaş, Melek Duman, hasta Mustafa Arslan ve kimliği henüz belirlenemeyen hasta yakını yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla, Karabük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karabük İl Sağlık Müdürü Korkut Eren, kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.