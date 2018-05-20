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Spor

Karabük'te Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)  Karabük'te, Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyon olmasını doyasıya kutladı

20 Mayıs 2018 01:17

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) 

Karabük\'te, Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyon olmasını doyasıya kutladı.
Galatasaray\'ın deplasmanda Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından ligde şampiyon olması Karabük\'te coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 4 bin sarı kırmızılı taraftar 100\'üncü Yıl Mahallesi 1003 No\'lu Cadde üzerinde toplandı. Ellerinde bayraklarla caddede bir araya gelen taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar daha sonra tezahüratlar eşliğinde caddede yürüdü. Galatasaray taraftarları araçlarıyla da kentte tur atarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

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-Sevinç gösterileri

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