-KARABÜK'TE GALATASARAY BEREKETİ KARABÜK (A.A) - 30.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'da, kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ''Yoğun ilgi gösterilen maçın 4 bin adet bileti tükendi, en yakınlarımıza bile temin edemiyoruz'' dedi. Hikmet Ferudun Tankut, yarın sahalarında Galatasaray ile yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarının sürdürüldüğünü, futbolcuların morallerinin üst düzeyde olduğunu söyledi. Güçlü rakipleri karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacaklarını, bunun da elde edilmesi durumunda sürpriz sayılmaması gerektiğini anlatan Tankut, şöyle konuştu: ''Takımımıza güveniyoruz. Galatasaray güçlü olabilir ama bizim de kadromuz oturmuş durumda. Oyuncularımız çok iyi maçlar çıkardı. Ligin başından itibaren aldığımız puanlar da bunun en büyük göstergesidir. Ligin yeni takımı olmamıza karşın çabuk adapte olduk. İstikrarlı şekilde sezonu tamamlayacağımıza inanıyorum. Taraftarımız her maça ilgi gösteriyor. Yurt genelinden yoğun ilgi gösterilen maçın 4 bin adet bileti tükendi, en yakınlarımıza bile temin edemiyoruz. İnşaatı süren 2 bin 200 kişi kapasiteli maraton tribününün tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.'' Başkan Tankut, protokol ve kale arkası tribünün ekim ayında ihalesinin yapılarak, yeniden inşasının tamamlanmasıyla stadın kapasitesinin 14 bine ulaşacağını kaydetti.