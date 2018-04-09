T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karabük'te FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet' evlerine baskın düzenlendi

09 Nisan 2018 15:51

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'gaybubet\' evlerine baskın düzenlendi. \'Emniyet ve asker mahrem imamları\' ile \'üst düzey yönetici\'lerin de bulunduğu 7 kişi, gözaltına alındı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında araması bulunan örgüt üyelerinin saklandığı evlere baskın düzenlendi. Örgütün \'gaybubet evleri\'ne yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan H.U., E.A., S.K.T. ve M.C.\'nin üst aramalarında dolar, euro, Pakistan parası, Türk lirası ve sahte kimlikler ele geçirilirken, şüphelilerin araçla ülke dışına çıkmak üzere kentten ayrılacakları tespit edildi. Gözaltına alınan B.M., S.M. ve S.U.K.\'nin ise \'Karabük, Bartın ve Düzce emniyet ve asker mahrem imamı\' ve \'üst düzey yöneticisi\' oldukları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda örgütün halen faaliyetlerine devam ettiğini gösterdiği belirtilen projeksiyon cihazları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'e ait CD\'ler, flash bellekler, laptoplar, cep telefonları, örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından yazılmış 678 kitap ile şüphelilerin kullandığı sahte kimlikler ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHAKARABÜK FETÖPDYKarabükEmniyet MüdürlüğüFETÖPDYGözaltınaPakistanTürkBartınDüzceEvlerdeFetullah GülenCDFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24