Karabük'te FETÖ soruşturmasında 3 kişi adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1\'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan A.N.K.(25), K.T.(27) ve Y.G.(36), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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