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Karabük'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK merkezli 2 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, aralarında eski öğretim görevlisi, bilgisayar uzmanı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 6 kişi gözaltına alı

16 Kasım 2017 19:06

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK merkezli 2 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, aralarında eski öğretim görevlisi, bilgisayar uzmanı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları ve örgüte üye oldukları iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük ile Samsun\'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Aralarında eski öğretim görevlisi, bilgisayar uzmanı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

 

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