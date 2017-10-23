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Karabük'te FETÖ davasında 8 öğretmene hapis ve tahliye

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan 8 öğretmen, çeşitli hapis hapis cezalarına çarptırıldı

23 Ekim 2017 22:31

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan 8 öğretmen, çeşitli hapis hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıkların, tutuklu kaldıkları süre ve ceza miktarları göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, tutuklu sanık eski öğretmenler Ahmet Şahin, Musa Özgün, Nursel Ergüler, Ekrem Ergün Özkök, Şengül Mısırlı, Akın Uğurlu, Fatih Yavru ve Serkan Diktaş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Özkök ve Mısırlı\'ya 7 yıl 2 ay 7\'şer gün, Şahin, Özgün, Ergüler, Yavru ve Diktaş\'a 6 yıl 10 ay 15\'er gün, Uğurlu\'ya ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıkların, tutuklu kaldıkları süre ve ceza miktarları göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi.

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