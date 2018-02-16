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Karabük'te esnafa bayrak dağıtıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek için esnafa Türk bayrağı dağıttı

16 Şubat 2018 16:59

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek için esnafa Türk bayrağı dağıttı.
Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Dursun Kıraç ve partililer ile Alperen Ocakları üyesi yaklaşık 20 kişi, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı. İnönü Caddesi\'nde başlayan bayrak dağıtımında açıklama yapan Kıraç, \"Vatan için, bayrak için, aziz milletimizin birlik ve bütünlüğü için, bütün mazlum ve mağdur Müslüman kardeşlerimiz için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hain terör örgütlerine karşı topyekun çok kararlı ve istikrarlı bir şekilde mücadele vermektedir. Bizler de bu kutsal mücadelenin her daim yanında ve destekçisiyiz. Gün, bir ve birlik olma günüdür, safını belli etme günüdür\" dedi.

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