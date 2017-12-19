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Karabük'te elektrikli sobadan çıkan yangında 1 ölü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, evinde elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdıktan sonra uyuyan Aziz Yılmaz (34), çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü

19 Aralık 2017 20:58

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, evinde elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdıktan sonra uyuyan Aziz Yılmaz (34), çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde, Karabük Arıcak köyü Yukarı Mahalle\'de meydana geldi. Aziz Yılmaz, gece odasında elektrikli sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Ancak, Aziz Yılmaz sabah uyanmadı. Baba Bahattin Yılmaz, oğlunu uyandırmak için odaya gitti. Kapıyı açan baba, dumanla kaplı odada oğlunu hareketsiz halde bulunca, 112 Acil Servis\'i arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Aziz Yılmaz\'ın öldüğünü belirledi.
Yapılan ilk incelemede elektrik kontağı sonucu çıkan yangında odayı kaplayan dumandan zehirlenerek öldüğü belirlenen Yılmaz\'ın cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Otopsi işleminin ardından Aziz Yılmaz, köyünde toprağa verildi.

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