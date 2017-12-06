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Karabük'te ABD'nin Kudüs açıklamasına tepki

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi bir grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi

06 Aralık 2017 20:58

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi bir grup, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD), Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
Yüzüncü Yıl Mahallesi\'nde bulunan Pazaryeri Camii önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamasını protesto etti. TÜGVA Başkan Yardımcısı Hasbi Ünal, şöyle dedi:
\'\'Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek, okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı göz etmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak gören, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz.\"
Tekbir getiren grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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