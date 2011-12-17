-Karabük'te 8 gollü karşılaşma KARABÜK (A.A) - 17.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Kardemir Karabükspor-Mersin İdmanyurdu arasındaki karşılaşma, konuk ekibin 5-3 üstünlüğü ile tamamlandı. 54. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Cernat, ceza sahası içerisine gönderdi. Rakip defans oyuncuları araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 55. dakikada Mersin İdmanyurdu kontratağında ev sahibi takım hazırlıksız yakalandı. Konuk ekip orta alandan hızlı çıkarak rakip ceza sahası önünde bulunan Beto'yu topla buluşturdu. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, skorda eşitliği sağlayan gol olarak filelerle buluştu: 3-3. 59. dakikada Kardemir Karabükspor'un rakip ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşu Cernat kullandı. Bu futbolcunun isabetli ve sert şutundan gelen topu kaleci Şehiç, son anda gol çizgisi üzerinden çıkarttı. 87. dakikada konuk ekip oyuncusu Beto, topla ceza sahasına girdi. Defans oyuncusu Deumi, bu futbolcuyu 9 kusurlu hareket arasında yer alan bir darbeyle düşürdü. Hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Deumi, hakem Yıldırım tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilirken, topun arkasına geçen Ben Yahia, düzgün bir vuruşla kaleci ve topu farklı köşelere gönderdi: 3-4. 90. dakikada oyuna 15 dakika önce giren Ozokvo, topu ceza sahasına kadar taşıdı. Kaleci Orkun'la karşı karşıya kalan Ozokvo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı takımının 5'inci golü olarak filelerle buluşturdu: 3-5. Karşılaşma, Mersin İdmanyurdu'nun 5-3 üstünlüğü ile tamamlandı.