Karabük'te 6 FETÖ sanığına hapis cezası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan 6 sanık, 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları\'nda çalışırken 15 Temmuz darbe girişimi ardından işten çıkarılan Esra Ö., Furkan E., Lütfi T., Önder I., Uğur B. ve Vural K., Karabük Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Avukatlar da müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Sanıklar, tutuklu kaldıkları süre ve aldıkları ceza miktarı gözönünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol koşulu ile tahliye edildi.

