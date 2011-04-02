-KARABÜK'TE 5 GOL VAR KARABÜK (A.A) - 02.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, sahasında Gaziantepspor'u 3-2 yendi. Karşılamanın ikinci devresinde Kardemir Karabükspor'un özellikle hücumda daha baskılı olduğu görüldü. 50. dakikada ev sahibi ekip, rakip ceza sahasına İlhan Parlak'ın ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cernat, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda yan hakemin ofsayt bayrağı kalktı. 58. dakikada Gaziantepspor, Santos'un ara pasıyla bir anda savunmanın arkasına sarkan Sosa, karşı karşıya pozisyonda Tomic'in yanından plaseyi bıraktı. Meşin yuvarlak yan direkten sekerek auta çıktı. 63. dakikada Kardemir Karabükspor, Angelov'un ceza sahasında atılan topa sert vurması ile golü buldu: 2-1 69. dakikada ev sahibi takım atağı soldan gelişti, çarprazdan ceza sahasına giren Angelov yerden sert vurdu. Karce köşeden topu güçlükle çeldi, seken topu savunma uzaklaştırdı. 81. dakikada Olcan topa set vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2 90+3. dakikada ev sahibi takımda ceza sahasına sol kanattan giren Hakan Söyler, topu İlhan Parlak'ın önüne bıraktı. İlhan topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 3-2 Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Gençerler xxx, Kemal Yılmaz xxx Karabükspor: Tomic xxx, Birol xxx, Cernat xxx (Dk. 75 Bülent Kocabey x), Deumi xxx, Bülent Bal xxx, Yasin xxx, Seric xxx, İlhan xx, Hakan Söyler xx, Ragued xx (Dk. 84 Hakan Özmert x), Angelov xxx (Dk. 70 Dyego x) Gaziantepspor: Karce xx, Abdullah Elyasa xxx, Emre xxx, Ivan De Soza xxx, Zurita xx (Dk. 66 Julio Cesar x), Nounkeu xx, Ismael Sosa xxx, Cenk xx (Dk. 66 Murat Ceylan x), Santos xx (Dk. 77 Alper x), Olcan xx, Hürriyet xxx Goller: Dk. 41 Yasin, Dk. 63 Angelov, Dk. 90+3 İlhan (Kardemir Karabükspor), Dk. 7 Ivan, Dk. 81 Olcan (Gaziantepspor) Sarı Kartlar: Dk. 21 Deumi, Dk. 90 Hakan Söyler (Kardemir Karabükspor), Dk. 60 Nounkeu, Dk. 89 Julio Cesar (Gaziantepspor)