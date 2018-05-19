Karabük'te 19 Mayıs coşkusu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) – KARABÜK’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na yapılan yürüyüş ile başladı. Öğrenciler, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları ile yürüdü. Yürüyüşün ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Öğrencilerin halk oyunları ile tekvando, karakucak ve eskrim gösterisi ilgiyle izlendi. Güneşten korunmak isteyen bazı vatandaşlar ve öğrenciler çevredeki ağaçların gölgelerinden faydalandı. Bazı vatandaşların ise Türk bayrağı, kol çantası ve elbise ile güneşten korunmaya çalışması dikkat çekti. Tören protokol ve sporcuların toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

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