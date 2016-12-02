Karabüksporlu Traore 1 yaşındaki oğlunu kaybetti!

Kardemir Karabükspor'da forma giyen Abdou Razack Traore'nin Fildişi Sahilleri'nde bulunan 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Kardemir Karabükspor'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Abdou Razack Traore'nin Fildişi Sahilleri'nde bulunan 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuz Abdou Razack Traore başta olmak üzere eşi ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."