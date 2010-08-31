-KARABÜKSPOR'DAN BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİNE TEPKİ KARABÜK (A.A) - 31.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'da, menajer Seyit İçgül, geçen hafta sonu sahalarında 4-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının hakemine tepki gösterdi. Seyit İçgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşılaşmasında skor 1-1 iken hakemin görmezden geldiği Nobre'nin Deumi'ye faul yaparak attığı gol pozisyonunun, maçın kırılma noktası olduğunu söyledi. Beşiktaş maçında oyuna iyi başlayarak erken gol bulduklarını, hakemin hatalı düdükleri nedeniyle dirençlerinin kırıldığını anlatan İçgül, şunları kaydetti: "Nobre'nin golünü Tolga Özkalfa'dan başka hiçbir hakem gol olarak değerlendirmiyor. Hiçbir maçı hakem hatasıyla kaybettik demedik, bu bizim tarzımız değil. Sahaya çıkıp bize yakışan futbolu oynar, yorumları yetkililere bırakırız. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı ağırladık. İlk yarı iyi oynadık fakat ikinci devre geriye düşünce risk alarak açıklar verdik. Beşiktaş'ta, Quaresma'nın ceza sahasında defans oyuncumuzun müdahalesi olmadığı halde kendisini yere bırakarak takımına penaltı kazandırması ve gole çevirmesi konsantremizi bozdu. Televizyondaki yorumcuların tamamı görüşlerimizi doğruluyor. Beşiktaş maçının hakkı beraberlikti. Ancak bu kırılma noktaları 4-1'lik skoru ortaya çıkardı. Kardemir Karabükspor, Fair play ruhuyla maçlarına çıkarak ligin en sempatik takımı olacaktır."