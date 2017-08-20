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Spor

Karabükspor'dan Başakşehir'e uyarı

Başakşehir, Karabük deplasmanında farklı yenildi

20 Ağustos 2017 00:01

Geçen sezon Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardında 2'nci sırada tamamlayan Başakşehir, 2017-18 sezonunun 2'nci haftasında Karabük deplasmanında 3-1 mağlup oldu.

Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 29'da Torje, 45'te Epureanu (k.k) ve 67. dakikada Grozav kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı 21. dakikada Napoleoni'den geldi.

Maçın henüz ilk çeyreğinde 21. dakikada Napoleone'nin golüyle öne geçti İstanbul ekibi. 29'da ev sahibi Torje ile skoru eşitledi: 1-1.

İlk yarı eşitlikle kapanacak diye düşünülürken, Tanase'nin kestiği top Epureanu'ye çarparak Başakşehir'in filelerini havalandırdı: 2-1.

Karabükspor'un Rusyanın Akhmat Grozny ekibinden bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Gheorghe Grozav, sahalarda eşine sıkça rastlanamayan güzellikte bir golle farkı 2'ye çıkardı. 26 yaşındaki hücumcunun 67'de orta sahadan yaptığı sert ve kavisli vuruş, maçın skorunu belirledi: 3-1.

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