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Spor

Karabükspor’da Popovic dönemi sona eriyor

Karabükspor’da yönetim teknik direktör Tony Popovic’le yolları ayırma kararı aldı

15 Aralık 2017 15:34

Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen ve bugün Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor’a 1-0 mağlup olarak elenen Karabükspor’da yönetim teknik direktör Tony Popovic’le yolları ayırma kararı aldı.

Alınan başarısız sonuçların ardından; Popovic’le yollarını ayırmaya hazırlanan Kırmızı Mavili yönetimi, Avustralyalı hocanın Mayıs 2019 ‘da bitecek olan sözleşmesi ve 900 bin Euro’luk tazminatı düşündürüyor. Yönetimin, 44 yaşındaki çalıştırıcıyla mutabakat yolunu bulması bekleniyor.

Ligin son sırasına demir atan Karabükspor, 15 haftalık süreçte; 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 11 mağlubiyet elde etti ve 8 puan topladı. Popovic’le yollar ayrılırsa, Fenerbahçe deplasmanında kulübede A2 takımın teknik direktörü Levent Açıkgöz olacak

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