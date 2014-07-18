T24 LogoT24 Logo
Spor

Karabükspor ve Bursaspor'un rakipleri belli oldu!

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kuraları çekildi

18 Temmuz 2014 17:41

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kuraları çekiliyor. Kardemir Karabükspor'un rakibi Rosenborg BK - Sligo Rovers maçı galibi olacak. Bursaspor, Chikhura Sachkhere'yi elerse, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Neftçi - FC Koper eşleşmesi galibiyle oynayacak.

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kuraları çekildi. Kurada Kardemir Karabükspor'un ve 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde Bursaspor'un rakipleri belirlendi...

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kuraları çekildi.

Temsilcilerimizden Karabükspor, 2. Ön Eleme'deki Rosenborg-Sligo Rovers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Bursaspor ise Chikhura'yı elemesi durumunda, 3. Ön Eleme'de Neftçi-Koper eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Avrupa'nın kulüp bazındaki ikinci büyük kupasının 3. ön eleme turu karşılaşmaları, 31 Temmuz ve 7 Ağustos'ta yapılacak.

Kardemir Karabükspor (TUR) - Rosenborg BK (NOR)/Sligo Rovers FC (IRL)
Neftçi PFK (AZE)/FC Koper (SVN) - Bursaspor (TUR)/FC Chikhura Sachkhere (GEO)

ETİKETLER

bursasporkarabüksporuefaavrupa ligirakipkura

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24