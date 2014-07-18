Karabükspor ve Bursaspor'un rakipleri belli oldu!

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kuraları çekiliyor. Kardemir Karabükspor'un rakibi Rosenborg BK - Sligo Rovers maçı galibi olacak. Bursaspor, Chikhura Sachkhere'yi elerse, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Neftçi - FC Koper eşleşmesi galibiyle oynayacak.
Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kuraları çekildi. Kurada Kardemir Karabükspor'un ve 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde Bursaspor'un rakipleri belirlendi...
Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kuraları çekildi.
Temsilcilerimizden Karabükspor, 2. Ön Eleme'deki Rosenborg-Sligo Rovers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Bursaspor ise Chikhura'yı elemesi durumunda, 3. Ön Eleme'de Neftçi-Koper eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Avrupa'nın kulüp bazındaki ikinci büyük kupasının 3. ön eleme turu karşılaşmaları, 31 Temmuz ve 7 Ağustos'ta yapılacak.
Kardemir Karabükspor (TUR) - Rosenborg BK (NOR)/Sligo Rovers FC (IRL)
Neftçi PFK (AZE)/FC Koper (SVN) - Bursaspor (TUR)/FC Chikhura Sachkhere (GEO)