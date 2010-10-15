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Spor

KARABÜKSPOR TARAFTARI ESNAFLA KAVGA ETTİ DÜZCE (A.A)

15 Ekim 2010 18:52

-KARABÜKSPOR TARAFTARI ESNAFLA KAVGA ETTİ DÜZCE (A.A) - 15.10.2010 - Bursaspor-Kardemir Karabükspor maçına giden Karabükspor taraftarlarının Düzce'de karıştıkları kavgada 3 kişi yaralandı. Karabük'ten Bursa'ya giden Kardemir Karabükspor taraftarlarını taşıyan 18 DE 747 plakalı otobüs D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı'ndaki Ufuk Yılmaz'ın(34) büfesinde mola verdi. Aldıkları içeceklerin parasını ödemek istemeyen taraftarlar Yılmaz ile tartışmaya başladı. Çevredeki esnafın da gelmesiyle taraftarlarla esnaf arasında kavga çıktı. Kardemir Karabük taraftarları kavga sırasında, yolda seyir halindeki öğrenci servisi ve park halindeki iki otomobilin camlarını kırdı. Polisin güçlükle bastırdığı kavgada, büfe sahibi Ufuk Yılmaz ile esnaf arkadaşı Dursun Usoğlu (57) ve Kardemir Karabükspor taraftarı Safa Barışkan (21) yaralandı. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası Karabükspor taraftarları sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak 3 taraftarın gözaltına alındığı bildirildi.

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