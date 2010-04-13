Karabükspor Süper Lig'e yükseldi

T24 - Bank Asya 1. Lig'den Turkcell Süper Lig'e yükselen ilk takım Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenen Karabükspor oldu.

Bank Asya 1. Lig'de Kardemir Karabükspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 4 hafta kala Turkcell Süper Lige yükselmeyi garantiledi.

Puanını 68 yapan Karadeniz ekibi, 3. sıradaki Adanaspor’la arasındaki puan farkını 14’e çıkararak, 1997-1998 sezonundan sonra Süper Lig’e geri döndü.

Maç sonrası Karabükspor teknik heyeti ve oyuncular büyük sevinç yaşarken, sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Çaykur Rizespor ise kötü gidişini sürdürdü ve 30. haftayı 35 puanla 14. sırada kapattı.