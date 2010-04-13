Karabükspor Süper Lig'e yükseldi

T24 - Bank Asya 1. Lig'den Turkcell Süper Lig'e yükselen ilk takım Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenen Karabükspor oldu.
Bank Asya 1. Lig'de Kardemir Karabükspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 4 hafta kala Turkcell Süper Lige yükselmeyi garantiledi.
Puanını 68 yapan Karadeniz ekibi, 3. sıradaki Adanaspor’la arasındaki puan farkını 14’e çıkararak, 1997-1998 sezonundan sonra Süper Lig’e geri döndü.
Maç sonrası Karabükspor teknik heyeti ve oyuncular büyük sevinç yaşarken, sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Çaykur Rizespor ise kötü gidişini sürdürdü ve 30. haftayı 35 puanla 14. sırada kapattı.
Bu arada karşılaşmanın 42. dakikasında, Yasin'in Kardemir Karabükspor'u 2-0 öne geçiren golünün ardından kaleci Ferhat'ın koruduğu kalenin arkasında olaylar çıktı. Bu bölümdeki taraftarlar bulundukları tribündeki koltukları kırdı. Karşılaşmanın hakemi, maçı 5 dakika durdurduktan sonra oyunu tekrar başlattı.
ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 3
Stat: Yeni Rize
Hakemler: Zafer Demir, Volkan Akçit, Gökmen Arda
Çaykur Rizespor: Zafer, Yunus Murat, Hakan, Murat Ocak, Ersin, Hasan Üçüncü, Kemal (Dk. 54 Mithat), Mehmet Sedef (Dk. 75 Özgürcan), Kenan, Çağrı (Dk. 46 Erhan), Riberio
Kardemir Karabükspor: Ferhat, Engin, Ömer, Şenol, Ferdi (Dk. 76 Birol), Bülent, Yasin (Dk. 86 Tayfun), Hassan Wasswa, Muhammed, Hakan, Emenike (Dk. 69 Burak)
Goller: Dk. 31 Şenol, Dk. 42 ve 60 Yasin (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Ersin, Dk. 35 Kemal, Dk. 68 Riberio (Çaykur Rizespor) Dk. 35 Yasin, Dk. 62 Hakan (Kardemir Karabükspor)
Kırmızı kart: Dk. 83 Bülent (Kardemir Karabükspor)
Şehirde büyük çoşku
Kardemir Karabükspor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi, kentte büyük sevinç yarattı. Karabük'te sokaklardan, "Şampiyon Karabük" tezahüratları yükseldi.
Karşılaşmayı televizyondan takip eden taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından sokaklara döküldü. Karabük şehir merkezinde caddeler araç konvoyları ile dolarken, vatandaşlar araçlarıyla tur attılar. Bayraklarını kaparak sokaklara dökülenler ise, "Şampiyon Karabük" tezahüratlarında bulundular. Karabüklüler takımlarının Süper Lig'e çıkışının sevincini doyasıya yaşadılar.
Kardemir Karabüksporlu taraftarlar, Rize’den gelecek takımlarını karşılamak için hazırlıklara başladılar.
İldiz: Çalışmanın ürünü
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçın ardından yaptığı açıklamada, Turkcell Süper Lig'e çıkmanın çok güzel birşey olduğunu söyledi.
Lige çıkmalarında herkesin emeği olduğunu vurgulayan İldiz, ''Sezon başından beri çok yoğun ve kararlı bir şekilde oyuncu arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Başkanımız başta olmak üzere tüm kentin desteğini arkamıza aldık. Lige çıkmamızda herkesin çok emeği var'' dedi.
Uzun bir süre lig liderliklerini sürdürdüklerini ifade eden İldiz, ''Aşağı yukarı belli olan Süper Lig'e çıkma durumumuzu bugün matematiksel olarak da garantilemiş olduk. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde oynayıp, Süper Lig'e gelmek istiyoruz'' diye konuştu.
Sezon başında yeni bir takım kurmalarına rağmen transfer döneminde çok ciddi bir çalışma yaptıklarını bildiren İldiz, ''Özellikle birbirini tamamlayıcı futbolcular transfer ettik. 24 kişilik kadroda kim oynarsa oynasın çok birşey fark etmedi. Oyuncu arkadaşlarımız çok büyük bir rekabete girdi. Futbolcu arkadaşlarımız zaman zaman 34 maç başı değil de 68 maç başı prim ödensin diye espriler yaptılar. Çünkü perşembe günü yaptığımız çift kale maçlar bile resmi maçlar gibi çok ciddi geçti. Süper lige çok ciddi bir çalışmanın ürünü olarak yükseldik. Kardemir Karabükspor, sempatik bir şehir. Bank Asya 1. Lig'de kendimize yakışanı yaptık. Lige sempatik olarak geldik, aynı sempatikliğimiz ve çetin cevizliğimiz Turkcell Süper Lig'de de devam edecektir'' dedi.