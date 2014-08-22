Karabükspor, Saint Etienne'yi tek golle geçti: 1-0

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rosenborg’u saf dışı bırakan Kardemir Karabükspor, Mevlüt Erdinç'in de forma giydiği Fransız ekibi St.Etienne'i ağırladı.

Karabükspor, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı, 60. dakikada Dani Kumbela'nın attığı golle 1-0 kazandı ve rövanş maçı için avantaj sağladı.

Temsilcimiz mücadeleye etkili başlayan taraf oldu ve topun kontrolünü elinde bulunduran taraf oldu. Karadeniz ekibi, önce 8. dakikada Kumbela ardından da 18. dakikada Erdem Özgenç ile gole çok yaklaştı.

Dakikalarda ilerledikçe konuk ekip, Karabükspor'un baskılı oyununu kırarak rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretmeye başladı.

Fransızlar 29'da gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hamouma ortasını arka direğe doğru yaptı. Bu noktada topa yükselen Moustapha Sall kafayı çok iyi vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Saint-Etienne'nde Cohade, uzun bir pasla topu ceza alanındaki Mevlüt Erdinç ile buluşturdu. Mevlüt Erdinç'in gelişine vurduğu top, kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

İlk devrede iki takım da yakaladığı önemli gol fırsatlarından yararlanamadı ve takımlar soyunma odasında golsüz eşitlikle gitti.

Mücadelenin ikinci devresine çok iyi başlayan Karabükspor, adeta tek kale oynadı ve aradığı golü de Kumbela ile buldu. Hızlı gelişen Karabük atağında sağ çaprazda topla buluşan Kumbela, yerden uzak direk dibine çok güzel vurdu ve temsilcimizi 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Golün ardından konuk ekip daha da risk alarak Karabük kalesinde gol pozisyonları üretmeye çalıştı. Karadeniz ekibi ise hızlı hücumlarla rakip kalede gol aradı.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve temsilcimiz mücadeleyi 1-0 galibiyetle tamamladı.