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Spor

Karabükspor karşısına yedeklerle çıkan Beşiktaş 2-0 mağlup oldu

Bu sonucun ardından Kardemir Karabükspor grupta ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaparken, Beşiktaş mağlubiyete rağmen 10 puana lider durumda kaldı

21 Ocak 2016 00:56

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda PTT 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı ekip kupada bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

 Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Osman Çekik ve 51. dakikada Recep Aydın kaydetti.

Bu sonucun ardından Kardemir Karabükspor grupta ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaparken, Beşiktaş mağlubiyete rağmen 10 puana lider durumda kaldı.

Kardemir Karabükspor: Ercüment, Kerim, Kokalovic, Cemil, Ergün, Murat, Osman, Köksal, Recep, Oğuz Han, Alexe

Beşiktaş: Günay, Serdar, Furkan, Enes, Tosic, Veli, Necip, Frei, Olcay, Mustafa, Cenk

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