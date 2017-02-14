Karabükspor: Çok çirkin bir olayla karşı karşıyayız, olanlar ahlak dışı; Türk futboluna kara leke olarak geçecek

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaştığını basından duyduğunu belirterek "Eğer tüm bunlar doğruysa çok çirkin bir olayla karşı karşıyayız. Olanlar ahlak dışıdır, Türk futboluna kara leke olarak geçecektir" dedi.

Başkan Tankut, Galatasaray'ın teknik direktör transferi için kendileriyle görüşmesi gerektiğini de söyleyerek "Hem Tudor'a hem de Galatasaray'a yakışmadı. Galatasaray bizimle anlaşmalı bir hocayı bizden alabiliyorsa bunun yorumunu kamuoyuna bırakıyoruz.Galatasaray bu hareketinden dolayı uzun yıllar töhmet altında kalacak.Galatasaray yönetimi bu işin altından nasıl kalkacak. Igor Tudor bu akşam bizimle antrenmana çıkacaktı" diye konuştu.