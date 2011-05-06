Karabükspor Başkanı, teşvik primi konusunda futbolcularını uyardı

T24 - Teşvik primi iddiaları üzerine önceki gün oyuncuları saha ortasında toplayan Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, “Burası emeğin kenti. Çirkinliğe bulaşanın futbol hayatını bitiririm” uyarısı yaptı.

Son 3 haftada iki takımla da maçı olan Kardemir Karabükspor ise şu an adeta ateş altında. Sezonun flaş ekiplerinden olan Kırmızı-Mavililer’de ilk olarak Emenike’nin sakatlığı Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Nijeryalı’nın F.Bahçe maçına yetişip yetişmeyeceği konusunda belirsizlik sürerken, Deumi’nin özel işleri nedeniyle gittiği İstanbul’da görüntülenmesi de tartışılmıştı. Bu iki gelişmenin ardından son olarak Karabükspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Şahin’in, “Bu sene Trabzonspor’un ipi en önde göğüslemesini arzu ediyorum. Karabükspor, herhalde oynayacağı oyun ile şampiyonu belli edecek diye düşünüyorum” açıklamasını yapması, gözleri bir kez daha Karabük’e çevirdi.

Gün geçtikte gerilen kentte bardağı taşıran son damla ‘teşvik primi’ iddiaları oldu. Yaşananlar sonrası adeta ‘sabrı taşan’ Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, önceki gün yapılan antrenman öncesi masaya yumruğunu vurdu.



‘Tahammülüm yok'

İdman başlamadan önce oyuncuları saha ortasında toplayan Tankut, “Böyle bir iddiayı duymaya bile tahammül edemem. Haberiniz olsun. Kime böyle bir teklif gelirse, mutlaka bize bilgi verecek. Karabük emeğin kenti. Böyle bir çirkinliğin içinde adımızın geçmesine tahammülüm yok. Çirkinliğe bulaşan kesinlikle cezasız kalmaz. Böyle bir işe bulaşanın futbol hayatını bitiririm” ifadelerini kullandı. Hasta olan Bülent Ataman ve Bülent Bal’ın katılmadığı çalışma, başkanın bu sözlerinin ardından başladı.



Başkan yalanladı, futbolcular doğruladı

Kardemir Karabükspor antrenmanında böyle bir konuşmanın geçtiği duyumunun Habertürk gazetesine ulaşması üzerine başkan Ferudun Tankut’u aradı. Futbolcularla bir toplantı yaptığını doğrulayan Tankut, “Ancak ben bu tür toplantıları her zaman yapıyorum. Sadece her maçın bizim için çok önemli olduğunu söyledim” dedi. Ancak Tankut’un teşvik primi konusundaki uyarılarını, Karabüksporlu oyuncular doğruladı!