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Spor

Karabükspor, Avrupa'ya penaltılarla veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Saint Etienne'le karşılaşan Karabükspor normal süresini 1-0 kaybettiği maçı penaltı atışları sonucunda 4-3 kaybetti

29 Ağustos 2014 03:14

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Saint Etienne'le karşılaşan Karabükspor normal süresini 1-0 kaybettiği maçı penaltılarla 4-3 kaybederek, Avrupa kupalarından elendi.

Karabükspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Fransız temsilcisi Saint Etienne ile karşılaştı.

90 dakika Kevin Monnet-Paquet'nin 13. dakikada attığı golle 1-0 Fransız ekibinin üstünlüğüye geçilirken, karşılaşma uzatma dakikalarına gitti. 120 dakika sonunda başka gol olmayınca penaltılara gidildi.

Penaltılarda rakibine 4-3 yenilen Kardemir Karabükspor bu sonuçla rakibini elenerek, Avrupa kupalarına veda etti.

 

 

 

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