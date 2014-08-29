Karabükspor, Avrupa'ya penaltılarla veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Saint Etienne'le karşılaşan Karabükspor normal süresini 1-0 kaybettiği maçı penaltılarla 4-3 kaybederek, Avrupa kupalarından elendi.
Karabükspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Fransız temsilcisi Saint Etienne ile karşılaştı.
90 dakika Kevin Monnet-Paquet'nin 13. dakikada attığı golle 1-0 Fransız ekibinin üstünlüğüye geçilirken, karşılaşma uzatma dakikalarına gitti. 120 dakika sonunda başka gol olmayınca penaltılara gidildi.
Penaltılarda rakibine 4-3 yenilen Kardemir Karabükspor bu sonuçla rakibini elenerek, Avrupa kupalarına veda etti.