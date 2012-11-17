Karabükspor, Arena'da aslan kesildi

Lider Galatasaray, Telekom Arena'da Karabükspor'a 3-1 mağlup oldu ve üst üste yaşadığı 2. puan kaybının ardından liderlik koltuğunu tehlikeye soktu. Karabükspor ise Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 2. maçında da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, maça iyi başlamasına rağmen kalesinde henüz ilk dakikalardan itibaren tehlikeli kontra ataklar gördü. 15. dakikada Cris'ten seken topu önünde bulan Ahmet İlhan, müsait durumda topa dokundu ancak kaleci Muslera'dan çok kritik bir kurtarış geldi.

Karabükspor'un yakaladığı ilk tehlikenin ardından Galatasaray da gole çok yaklaştı. Selçuk İnan'ın ortasında yükselen Umut, Burak Yılmaz'a indirdi. Burak'ın yerden vuruşunda ise top, direğin hemen yanından auta gitti.

Savunmada kaptığı toplarla hızlı çıkan Kardemir Karabükspor, 21. dakikada skoru da değiştirmeyi başardı. İlhan Parlak'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan, şık bir vuruşla takımını Türk Telekom Arena'da 1-0 öne geçirdi.

Yediği şok golle 1-0 yenik duruma düşen Galatasaray, bu dakikadan sonra baskısını artırdı. 31. dakikada Hamit Altıntop'un verdiği harika ara pasına koşu yapan Burak Yılmaz, kaleciyle karşı karşıya durumunda yerden vurdu ve 31'inci dakikada skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Sarı-kırmızılılar, beraberlik golünden sonra galibiyet için Karabükspor'un üzerine gitmeye başlardı. Fakat ilk golde ciddi bir hata yapan Cris, yine yaptığı hatayla 35. dakikada Karabükspor'a gol fırsatı yarattı. Ceza sahasına sğ taraftan giren LuaLua, yerden kale sahasına çıkardı. Orada Cris'in markajından kurtulan Mehmet Yıldız, vuruşunu yaptı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve konuk takım Kardemir Karabükspor, soyunma odasına 2-1 önde gitmeyi başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı çok hızlı başladı. Konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına ortalanan topa net pozisyonda iyi vuramayan Mehmet Yıldız çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi ve Kardemir Karabükspor'un farkı arttırma şansı sonuçsuz kaldı.

Galatasaray'da Fatih Terim ikinci yarıya Umut Bulut-Johan Elmander değişikliği ile başlarken İsveçli futbolcu sarı-kırmızılılar adına gole yaşlaşsa da Karabükspor defansı buna izin vermedi.

Sarı-kırmızılı takımda 11 maçlık cezası sona eren Engin Baytar karşılaşmanın 61. dakikasında Hamit Altıntop'un yerine oyuna girdi.

Devre tempolu devam ederken beraberlik için yüklenen Galatasaray risk alarak defansında açıklar verdi. Hızlı hücumlarla etkili olan Kardemir Karabükspor, 65. dakikada Galatasaray'ın kullandığı korner pozisyonundan sonra gelişen atakta Lua-Lua topla birlikte ceza sahasına hareketlendi, savunmadaki tek isim olan Eboue'nin yanından yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

Oyunu Karabükspor yarı sahasına yıkan Galatasaray üstüste bulduğu kornerlerle golü aradı. Selçuk'un kornerden ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekip ceza sahası dışında bulunan Amrabat'ta kaldı, Amrabat'ın yaptığı sert vuruşu kaleci kornere çelerek gole izin vermedi

Maçın son dakikalarında risk alan Galatasaray Emre Çolak ile gole yaklaştığı pozisyonun devamında Karabükspor hızlı hücumda İlhan Parlak ile farkı 2'ye çıkardı. Hakan Söyler'in verdiği şık aşırtma pasla ceza sahasına hareketlenen İlhan'ın yerden şutunda karşılaşmanın uzatma dakikalarında top ağlarla buluştu. 3-1

Galatasaray böylece bu sezon Türk Telekom Arena'da ilk lig mağlubiyetini alırken 22 puanda kaldı. Konuk ekip KDÇ Karabükspor zorlu deplasmandan çıkardığı galibiyetle puanını 15'e çıkardı.

Hakan Balta 5 maç sonra kadroya döndü

Savunmanın solundaki yerini Albert Riera'ya kaptıran Hakan Balta, Kardemir Karabükspor maçında yeniden teknik direktör Fatih Terim'in tercihi oldu.

Son maçına ligin 8. haftasındaki Gençlerbirliği karşısında çıkan Hakan Balta, ardından sarı-kırmızılı ekibin yaptığı 5 resmi maçta da forma giyemedi.

UEFA şampiyonlar ligi'ndeki her iki CFR Cluj maçında da sahaya çıkamayan Hakan Balta, ligde ise Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu müsabakalarında süre alamadı.

Albert Riera ise Galatasaray'ın son 10 resmi maçının 9'unda forma giyip, 8'inde ilk 11'de kendisine yer bulduktan sonra, Kardemir Karabükspor maçına yedekler arasında başladı.

Melo, Yekta'dan formayı aldı

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, son 4 resmi maça ilk 11'de sahaya çıkan Yekta Kurtuluş'tan formayı geri aldı.

Son yapılan Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, CFR Cluj ve Mersin İdmanyurdu müsabakalarında sahaya ilk 11'de çıkan Yekta, Kardemir Karabükspor karşısında formayı yeniden Felipe Melo'ya bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasından itibaren üst üste ligde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça ilk 11'de çıkan Melo, son 4 resmi maçın 3'ünde oynamadı ve 1 maçta ise 21 dakika sahada kaldı.

İlk 11'de son maçına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanan CFR Cluj mücadelesinde çıkan Brezilyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle ligdeki Kayserispor maçında forma giyemedi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının son 21 dakikasında oyuna giren Melo, daha sonra cezası nedeniyle deplasmandaki CFR Cluj maçında yer alamadı ve ligdeki Mersin İdmanyurdu karşılaşmasının yedekleri arasında olmasına karşın teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasına giremedi.

Engin Baytar sonradan girdi

TFF Süper Kupa finalinde hakem Cüneyt Çakır'a yaptığı hareket nedeniyle verilen 11 maçlık cezasını dolduran Engin Baytar, Kardemir Karabükspor maçının yedekleri arasında kendisine yer buldu.

Sarı-kırmızılı oyuncu, 12 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında oynadıktan sonra sarı-kırmızılı ekibin ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 15 resmi maçta yer almadı.

Öte yandan, karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Engin Baytar'a tezahüratla sevgi gösterilerinde bulundu. Mücadelenin 61. dakikasında Hamit Altıntop'un yerine dahil olan Engin Baytar uzun süren hasrete son vermiş oldu.