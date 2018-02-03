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Spor

Karabükspor, 4 ay sonra galip geldi

Karadeniz ekibi, en son 14 Ekim'de kendi sahasında Kayserispor'u yenmişti

03 Şubat 2018 22:44

Süper Lig'in dibine demir atan Kardemir Karabükspor, altın değerinde bir galibiyet aldı. 

Karadeniz ekibi, 20. hafta mücadelesinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karabükspor'a galibiyeti getiren gol ise 79. dakikada yeni transfer Marius Alexe'den geldi.

Bu sonuçla Süper Lig'de 11 maç sonra kazanan Kardemir Karabükspor puanını 12'ye çıkarttı. Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

Kardemir Karabükspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0
 
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum
 

Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 66 Kage), Murat Akın, Osman Çelik (Dk. 86 Traore), Ergin Keleş (Dk. 79 Leandrinho), Ibanez, Alexe
 

Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Barış Başdaş (Dk. 63 Filipe Augusto), Nsakala, Villafanez (Dk. 81 Douglas), Sackey, Welinton, Emre Akbaba, Efecan Karaca (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Junior Fernandes
 

Gol: Dk. 79 Alexe (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Kravchenko, Dk. 16 Alexe, Dk. 51 Bliznichenko, Dk. 71 Hakan Aslantaş, Dk. 74 Ibanez, Dk. 90+4 Kage (Kardemir Karabükspor), Dk. 34 Villafanez, Dk. 71 Filipe Augusto (Aytemiz Alanyaspor)
 

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