Karabükspor, 4 ay sonra galip geldi

Süper Lig'in dibine demir atan Kardemir Karabükspor, altın değerinde bir galibiyet aldı.

Karadeniz ekibi, 20. hafta mücadelesinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karabükspor'a galibiyeti getiren gol ise 79. dakikada yeni transfer Marius Alexe'den geldi.

Bu sonuçla Süper Lig'de 11 maç sonra kazanan Kardemir Karabükspor puanını 12'ye çıkarttı. Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.



Kardemir Karabükspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum



Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 66 Kage), Murat Akın, Osman Çelik (Dk. 86 Traore), Ergin Keleş (Dk. 79 Leandrinho), Ibanez, Alexe



Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Barış Başdaş (Dk. 63 Filipe Augusto), Nsakala, Villafanez (Dk. 81 Douglas), Sackey, Welinton, Emre Akbaba, Efecan Karaca (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Junior Fernandes



Gol: Dk. 79 Alexe (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Kravchenko, Dk. 16 Alexe, Dk. 51 Bliznichenko, Dk. 71 Hakan Aslantaş, Dk. 74 Ibanez, Dk. 90+4 Kage (Kardemir Karabükspor), Dk. 34 Villafanez, Dk. 71 Filipe Augusto (Aytemiz Alanyaspor)

