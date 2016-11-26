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Spor

Karabükspor 2 attı, dünyaları kaçırdı!

Gaziantepspor, 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 60 dakikasını 10 kişi oynadı

26 Kasım 2016 18:25

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gaziantepspor’u 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip böylece 4 hafta süren galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Igor Tudor ile oldukça başarılı bir performans sergileyen Kardemir Karabükspor ile İsmail Kartal’ın yönetiminde istikrarsız sonuçlar alan Gaziantespor’un mücadelesi ilk yarım saate kadar başa baş geçti.

28. dakikada 10 kişi kalan konuk ekip, önde basan, hızlı oynayan ve ikili mücadelelerde oldukça diri bir görüntü sergileyen Kardemir Karabükspor’a boyun eğdi.

Ev sahibi, attığında fazlasını kaçırırken, tarihi bir farka imza atma şansını da yitirmiş oldu. Gaziantepspor kalecisi Gökhan, özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını hezimetten kurtardı.

Karabükspor'un gollerini 18. dakikada Yatabare ve 34. dakikada Traore kaydetti.

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