Karabükspor 1 - 0 Beşiktaş

Beşiktaş, Karabükspor'a devre arasında kiraladığı Eneramo'nun son dakikada gelen golüyle deplasmanda Karabükspor'a mağlup oldu. İlk yarısı pozisyonsuz geçen karşılaşmanın 2. yarısında Beşiktaş rakip kaleye yüklense de son dakikada Eneramo'nun pozisyonuna engel olamadı ve zirve yarışında önemli bir 3 puan kaybı yaşadı.

İlk 11’ler

BEŞİKTAŞ: Tolga - Necip, Dany, Franco, Motta - Atiba, Veli, Jones - Oğuzhan, Olcay, Mustafa Pektemek

K.KARABÜKSPOR: Waterman - Erdem, Yiğit, Mabiala, İshak - Carioca, Sow, Musa - Furkan, Erkan, Eneramo

Maçın ayrıntıları

-Karşılaşma son düdük geldi. Karabükspor, Eneramo'nun golüyle Beşiktaş'ı mağlup etti.

-GOL...90. dakikada defansın arkasına sarkan Eneramo topla buluştuktan sonra vurdu ve golü buldu...1-0

-76. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Pektemek vurdu defansa çarpan top kornere gitti. Kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Almeida'nın vuruşunda top kaleci Waterman'a çarptı ve kornere gitti.

-72. dakikada Olcay ceza saha sahası çizgisinden vurdu kaleci Waterman topu kornere çeldi.

-60. dakikada Necip oyundan çıkıyor Kerim Frei oyuna giriyor.

-49. dakikada Beşiktaş en net pozisyonunu buldu. Olcay'ın soldan ortasına Mustafa Pektemek rövaşatayla vurdu top direğin yanından auta çıktı.

-Mücadelede 2. yarıya Karabükspor başladı.

-Karşılaşmada ilk yarı pozisyonsuz ve golsüz sona eriyor; 0-0

-35. dakikada Oğuzhan sakatlanarak oyun dışına çıkıyor. Yerine Almeida oyuna dahil oluyor.

-Mücadele Beşiktaşlı futbolcuların vuruşu ile başladı.