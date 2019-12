Karabükspor: 0 Trabzonspor: 4

T24 - En son 27 yıl önce şampiyon olan Trabzonspor, tekrar bu sevinci yaşamak için sahaya çıkıyor. Karadeniz Kaplanları'nın kulağı da Sivas'ta olacak....



Bordo mavili ekibin beklentisi Sivas'ın Fenerbahçe'den puan alması. Aksi durumda ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan bordo mavililer, rekor puan topladığı sezonu 2. sırada tamamlayacak.





Maçın dakika dakika canlı anlatımı...





90'+1'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 50% - Misafir takım için 50% olarak gerçekleşti.

90'+1'Egemen Korkmaz şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

90'+1'Karabükspor, Hocine Ragued ile korner atışını kullanıyor.

89'Trabzonspor, Engin Baytar ile korner atışını kullanıyor.

89'Kerim Zengin şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

89'Armand Deumi Tchani araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

88'Karabükspor için kale vuruşu.

88'Trabzonspor, Engin Baytar ile korner atışını kullanıyor.

87'Muhammet Ozdin araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

87'Trabzonspor atağı, Engin Baytar orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

87'Engin Baytar rakiplerini birer birer geçiyor.

85'Anthony Seric tarafından kullanılan serbest vuruş rakibe takıldı.

85'Ceyhun Gülselam rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Florin Cernat.

84'Armand Deumi Tchani şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

84'Engin Baytar ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

83'Trabzonspor için kale vuruşu.

83'Kerim Zengin rakiplerini birer birer geçiyor.

81'Trabzonspor için kale vuruşu.

80'Gomes da Costa Alanzinho oyundan çıkıyor ve yerine Mehmet Çakır oyuna dahil oluyor.

79'Trabzonspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Engin Baytar.

79'Trabzonspor atağı, Jaja orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

78'Tolga Zengin çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

78'Aydın Karabulut ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

78'Remzi Giray Kaçar şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

78'İlhan Parlak ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

77'Hakan Özmert oyundan çıkıyor ve yerine Aydın Karabulut oyuna dahil oluyor.

77'Emil Angelov şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.

77'Emil Angelov rakiplerini birer birer geçiyor.

76'Karabükspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

76'Florin Cernat şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.

76'Florin Cernat rakiplerini birer birer geçiyor.

74'Trabzonspor için kale vuruşu.

73'G O L - Umut Bulut attı.

73'Umut Bulut rakiplerini birer birer geçiyor.

73'Selçuk İnan uzun oynuyor...

73'Trabzonspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

74'G O L - Umut Bulut attı.

69'Trabzonspor için kale vuruşu.

69'Hakan Soyler oyundan çıkıyor ve yerine Merter Yüce oyuna dahil oluyor.

69'Hakan Soyler oyundan çıkıyor ve yerine Merter Yüce oyuna dahil oluyor.

69'Hocine Ragued için gol şansı. Ancak isabetsiz bir vuruş.

69'Armand Deumi Tchani ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

68'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 49% - Misafir takım için 51% olarak gerçekleşti.

67'Trabzonspor için kale vuruşu.

67'Kerim Zengin rakiplerini birer birer geçiyor.

65'Karabükspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

65' Jaja ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

65' Jaja rakiplerini birer birer geçiyor.

65'Trabzonspor atağı, Engin Baytar orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

60'G O L - Umut Bulut attı.

60'Selçuk İnan uzun oynuyor...

60'Trabzonspor için kale vuruşu.

60'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.

60'Kerim Zengin bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Karabükspor için şanssız bir an.

60'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.

57'G O L - Jaja, Trabzonspor adına kafa ile golünü attı.

57'Serkan Balcı ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

56'Pawel Brozek oyundan çıkıyor yerine Engin Baytar oyuna girecek.

56'Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği. Pawel Brozek oyundan alındı ve Engin Baytar oyuna dahil oldu.

56'Hakan Soyler rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Gomes da Costa Alanzinho.

55'İlhan Parlak şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.

55'İlhan Parlak, şimdi bir gol şansı yakalıyor ama vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

55'Kerim Zengin ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

53'Vjekoslav Tomic çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

53'Selçuk İnan frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

53'Florin Cernat rakibine arkadan faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Jaja.

52'Trabzonspor için kale vuruşu.

52'Piotr Brozek şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

52'Karabükspor atağı, Hakan Soyler orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

52'Karabükspor atağı, Florin Cernat orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

51'Egemen Korkmaz şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

51'Kerim Zengin ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

50'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.

49' Jaja bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Trabzonspor için şanssız bir an.

49'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.

49'Armand Deumi Tchani rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Jaja.

49'Hakan Özmert uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.

47'Trabzonspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Gustavo Colman.

47'Armand Deumi Tchani şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

47'Umut Bulut ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

47'Trabzonspor atağı, Gomes da Costa Alanzinho orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

46'Dyego Rocha Coelho oyundan çıkıyor ve yerine Emil Angelov oyuna dahil oluyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'+3'Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor.

45'+3'Vjekoslav Tomic şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

45'+2'Trabzonspor atağı, Jaja orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

45'+1'Florin Cernat rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Gomes da Costa Alanzinho.

45'+1'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 46% - Misafir takım için 54% olarak gerçekleşti.

45'+1'Egemen Korkmaz şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

45'+1'Karabükspor, Dyego Rocha Coelho ile korner atışını kullanıyor.

45'+1'Hakan Soyler şut ama isabetsiz bir vuruş.

45'Selçuk İnan rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Muhammet Ozdin.

44'Tolga Zengin çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

44'Dyego Rocha Coelho rakiplerini birer birer geçiyor.

44'Umut Bulut rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Hakan Soyler.

44'Tolga Zengin çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

44'Dyego Rocha Coelho topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.

44'Karabükspor atağı, Hakan Soyler orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

43'Trabzonspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

42'Her iki takımda oyunun temposunu iyice düşürdüler.

38'Trabzonspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Gomes da Costa Alanzinho.

37'Trabzonspor için kale vuruşu.

37'Florin Cernat rakiplerini birer birer geçiyor.

37'Florin Cernat rakiplerini birer birer geçiyor.

36'Karabükspor için kale vuruşu.

36'Trabzonspor, Selçuk İnan ile korner atışını kullanıyor.

36'Armand Deumi Tchani araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

34'Egemen Korkmaz şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

32'Karabükspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

31'Trabzonspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Umut Bulut.

30'Karabükspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

29'Hakan Özmert elle topa müdahele ediyor.

29'Hakan Özmert eli ile topa sahip oluyor.

28'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.

27'Serkan Balcı bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Trabzonspor için şanssız bir an.

27'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.

27'Vjekoslav Tomic çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

27'Serkan Balcı rakiplerini birer birer geçiyor.

26'Piotr Brozek rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Dyego Rocha Coelho.

25' Jaja rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Hakan Özmert.

25'Armand Deumi Tchani rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Jaja faülü kullanıyor.

24'Trabzonspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Jaja.

24'Trabzonspor için kale vuruşu.

24'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 42% - Misafir takım için 58% olarak gerçekleşti.

23' Jaja şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

23'Dyego Rocha Coelho frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

23'Hakem sportmenlik dışı hareketinden dolayı sarı kartına başvuruyor, sarı kartı gören oyuncu Gustavo Colman.

23'Gustavo Colman rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Kerim Zengin.

22'Armand Deumi Tchani şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

22'Umut Bulut topu kafa ile indirdi.

22'Muhammet Ozdin frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

21'Hakem sportmenlik dışı hareketinden dolayı sarı kartına başvuruyor, sarı kartı gören oyuncu Hakan Soyler.

21'Hakan Soyler rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Jaja.

20'Trabzonspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

18'Gustavo Colman ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

18'G O L - Egemen Korkmaz golü attı.

18'Anthony Seric şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

18' Jaja ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

18'Armand Deumi Tchani rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Gustavo Colman faülü kullanıyor.

17'Trabzonspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

17'Hakan Soyler rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Selçuk İnan.

16'Dyego Rocha Coelho şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

16' Jaja ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

15'Anthony Seric rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Gustavo Colman.

14'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.

14'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.

13'Maç hava atışı ile başlıyor.

12'Stadın ışıklarındaki bir arızadan dolayı oyun durdu.

11'Hakan Özmert uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.

11'Hakan Özmert rakiplerini birer birer geçiyor.

10'Tolga Zengin çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

9'Serkan Balcı şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

9'İlhan Parlak ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

9'Karabükspor, Florin Cernat ile korner atışını kullanıyor.

9'Remzi Giray Kaçar araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

9'Dyego Rocha Coelho ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

8'Piotr Brozek rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu İlhan Parlak.

8'Piotr Brozek rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu İlhan Parlak.

8'Hocine Ragued şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

8'Selçuk İnan frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

7'Anthony Seric rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Umut Bulut faülü kullanıyor.

6'Trabzonspor için kale vuruşu.

6'Kerim Zengin rakiplerini birer birer geçiyor.

6'Karabükspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

5'Egemen Korkmaz şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

5'Hakan Soyler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

4'Gustavo Colman rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Florin Cernat.

3'Karabükspor için kale vuruşu.

3'Selçuk İnan frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

3'Hakan Soyler rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Selçuk İnan faülü kullanıyor.

3'Trabzonspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

3'Trabzonspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

1'Florin Cernat şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

1'Trabzonspor atağı, Umut Bulut orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

1'Selçuk İnan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

1'Trabzonspor forvetleri santrayı yaptılar ve maç başladı.

0'Hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor.

0'Dr. Necmettin Seyhoglu bu maça evsahipliği yapacak.

0'Dr. Necmettin Seyhoglu maça hazır. Her iki takımın sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.

0'Dr. Necmettin Seyhoglu maça hazır. Takımların sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.

0'Herkesin heyecanla beklediği bu maça Dr. Necmettin Seyhoglu evsahipliği yapacak.

0'Maç 5 dakika içerisinde başlayacak.

0'Müsabaka için herşey hazır. Takımların sahadaki yerlerini alması bekleniyor.