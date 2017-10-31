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Spor

Karabüklü Tudor, Galatasaray'da kayıp

Hırvat çalıştırıcı, Karabük'te dize getirdiği büyük takımların bileğini Galatasaray ile bükemiyor İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetle büyük maç kabusu 5'e çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudo

31 Ekim 2017 12:52

Hırvat çalıştırıcı, Karabük\'te dize getirdiği büyük takımların bileğini Galatasaray ile bükemiyor

İSTANBUL, (DHA) Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetle büyük maç kabusu 5\'e çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sarı-Kırmızılı takımda istediği performansı yakalayamazken, Kardemir Karabükspor\'un başındayken bu durum tam tersiydi.
Tudor, Sarı-Kırmızılı ekibin başında çıktığı 6 \'büyük\' maçta da galibiyet alamadı. Bu süreçte rakiplerine sadece bir gol atmayı başaran Galatasaray, kalesinde ise 10 gol gördü. Galatasaray\'ın başında Beşiktaş\'a 1-0, Trabzonspor\'a 2-0 ve 2-1, Medipol Başakşehir\'e 4-0 ve Fenerbahçe\'ye 1-0 mağlup olan Igor Tudor, yine Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
KARABÜKSPOR\'DA KÖK SÖKTÜRÜYORDU
Galatasaray ile büyük maç kazanmayı unutan Hırvat çalıştırıcı, geçen sezon Kardemir Karabükspor\'un başında büyük takımlara adeta kök söktürüyordu. Tudor, özelikle iç sahada büyük takımlara karşı aldığı net galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmişti.
Tudor\'un, Karabükspor ile iç sahadaki büyük maç performansı şu şekilde:
Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir: 0-2
Kardemir Karabükspor - Trabzonspor: 4-0
Kardemir Karabükspor - Galatasaray: 2-1
Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: 2-1

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