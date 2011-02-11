T24 LogoT24 Logo
Spor

Karabüklü Cernat Beşiktaş'ı anlattı

Karabüksporlu Cernat, eski takımı Dinamo Kiev’in önümüzdeki hafta karşılaşacağı Beşiktaş’ı, Ukrayna basınına değerlendirdi.

11 Şubat 2011 02:00

T24 - Karabük’ün Rumen oyuncusu, Beşiktaş’ın, Guti’nin forma giymediği maçlarda etkisiz kaldığını, ayrıca futbolcuların soyunma odasında kavga ettiğini söyledi.

Karabükspor’un Rumen yıldızı Florin Cernat, eski takımı Dinamo Kiev’in önümüzdeki hafta karşılaşacağı Beşiktaş’ı, Ukrayna basınına değerlendirdi.

Çarpıcı tespitlerde bulunan Cernat, Beşiktaş’ın iç sorunlar yaşadığını ve tam bir takım görüntüsü ortaya koyamadığını ifade ederken, Guti’nin oynamadığı maçlarda Kartal’ın hiçbir şey yapamadığını öne sürdü. Cernat şunları söyledi:

“Takımım, Beşiktaş’la yeni oynadı. Guti yoktu, Quaresma 2. yarı girdi, ama Almeida, Simao ve Fernandes gibi isimlere karşı oynadık. İlk yarı 3 gol atabilirdik. Ama hakem net penaltıyı vermedi ve Beşiktaş’ta bariz bir kırmızı kartı atladı.”

Rumen futbolcu şöyle devam etti:

“Beşiktaş’ın problemleri var. Savunmaları kötü ve Guti’nin oynamadığı maçlarda etkisiz kalıyorlar. Son maçta soyunma odasından bağırışma sesleri geliyordu. Oyuncuların kavga ettiği barizdi. Takım içindeki atmosferin ve havanın çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu durum Dinamo Kiev’in işine yarayabilir.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24