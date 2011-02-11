Karabüklü Cernat Beşiktaş'ı anlattı

T24 - Karabük’ün Rumen oyuncusu, Beşiktaş’ın, Guti’nin forma giymediği maçlarda etkisiz kaldığını, ayrıca futbolcuların soyunma odasında kavga ettiğini söyledi.

Karabükspor’un Rumen yıldızı Florin Cernat, eski takımı Dinamo Kiev’in önümüzdeki hafta karşılaşacağı Beşiktaş’ı, Ukrayna basınına değerlendirdi.



Çarpıcı tespitlerde bulunan Cernat, Beşiktaş’ın iç sorunlar yaşadığını ve tam bir takım görüntüsü ortaya koyamadığını ifade ederken, Guti’nin oynamadığı maçlarda Kartal’ın hiçbir şey yapamadığını öne sürdü. Cernat şunları söyledi:



“Takımım, Beşiktaş’la yeni oynadı. Guti yoktu, Quaresma 2. yarı girdi, ama Almeida, Simao ve Fernandes gibi isimlere karşı oynadık. İlk yarı 3 gol atabilirdik. Ama hakem net penaltıyı vermedi ve Beşiktaş’ta bariz bir kırmızı kartı atladı.”

Rumen futbolcu şöyle devam etti:

“Beşiktaş’ın problemleri var. Savunmaları kötü ve Guti’nin oynamadığı maçlarda etkisiz kalıyorlar. Son maçta soyunma odasından bağırışma sesleri geliyordu. Oyuncuların kavga ettiği barizdi. Takım içindeki atmosferin ve havanın çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu durum Dinamo Kiev’in işine yarayabilir.”



