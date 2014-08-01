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Spor

Karabük ve Rosenborg gol bulamadı: 0-0

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası maçına çıkan Karabükspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Rosenborg ile 0-0 berabere kaldı

01 Ağustos 2014 01:24

Sivasspor ve Eskişehirspor kulüplerinin disiplin soruşturması sonunda Avrupa Kupaları’ndan men edilmesi sonrası UEFA tarafından Avrupa Ligi'ne 3. ön öleme turundan dahil edilen Karabükspor sahasında Norveç ekibi Rosenborg'u konuk etti.

Avrupa Kupaları'nda ilk maçına çıkan Karabükspor, rakibi karşısında maça kontrollü başlarken Rosenborg'da aynı tempoda rakibine karşılık verdi.

İlk 45 dakikanın büyük bir bölümü durgun geçereken temsilcimiz Karabükspor son dakikalarda tempoyu arttırdı. 43. dakikada Erdem ile gole yaklaşan Karabükspor kale direğine takıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci 45 dakikaya daha iyi başlayan Karabükspor, Rosenborg kalesinde golü aramaya başladı. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üreten temsilcimiz aradığı gole ulaşamadı.

Maçın kalan dakikalarında da gol sesi çıkmayınca 90 dakika 0-0 sona erdi.

 

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