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Spor

Karabük Uçar ile anlaştı

Kardemir Karabükspor'un profesyonel futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Ahmet Gölbek, teknik direktör Turgut Uçar ile anlaştıklarını bildirdi...

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Bank Asya 1. Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un profesyonel futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Ahmet Gölbek, teknik direktör Turgut Uçar ile anlaştıklarını bildirdi.

 

Ahmet Gölbek, yeni sezon öncesi teknik direktörleri Mustafa Çapanoğlu ile yollarını ayırmalarının ardından geçen sezon takım çalıştırmayan Turgut Uçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

 

Gölbek, yönetim kurulu olarak yeni teknik direktörlerinin görüşleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

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