T24 LogoT24 Logo
Spor

Karabük, Trabzon'a fark attı; 4-0

Karabük yenilgisi ile birlikte Trabzon son 20 maçının 15'inden yenilgi ile ayrılmış oldu

01 Ekim 2016 21:17

Süper Lig’de yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, Karabükspor deplasmanda farklı yenildi. 50. Yıla yeni bir yapılanmayla girmelerine karşın oyun ritmini bir türlü bulamayan bordo mavililer Karabük’te 4-0’lık bir yenilgi aldı. Karabük’ün galibiyet golleri ise, Yatabare, Latovlevici, Traore ve 145’dan (kendi kalesine) geldi.

Geçen sezon son 5 deplasman maçının tamamını kaybeden Trabzonspor’un deplasman kabusu sürüyor. Bordo mavililer son yenilgi ile birlikte son 20 karşılaşmasından 15’inde sahadan yenilgi ile ayrılmış oldu. Ayrıca Trabzonspor, Ersun Yanal döneminde oynadığı lig maçlarında  en farklı yenilgisini aldı.  Ligin 4. Haftasında Trabzonspor’un 6 puanı bulunuyor.

 

Maçtan dakikalar

 

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

5. dakikada, Trabzonspor'da Mustafa Akbaş, sol kanattan altı pas üzerine orta yaptı. Kaleci Ahmet Şahin topu tehlike oluşmadan kontrol etmeyi başardı.

10. dakikada, Kardemir Karabükspor'da Tanase, sol çaprazda ceza alanının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

25. dakikada, kaleci Ahmet Şahin'in önde olduğunu gören Bero'nun sol kanattan yaptığı aşırtma vuruşta, top az farkla auta gitti.

27. dakikada, baskılarını artıran Trabzonspor'da Mehmet Ekici, sağ kanattan topla hızla ceza alanına girdi. Mehmet'in sert şutunda meşin yuvarlak, arka direğin dibinden dışarı çıktı.

28. dakikada, yine konuk ekibin atağında Suk, sol çaprazdan ceza alanına çalım atarak girdi. Kaleci Ahmet Şahin'le karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşu, kaleciden döndü. Okay Yokuşlu, önüne düşen topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, direk dibinden auta gitti.

45. dakikada, Yatabare'nin kafayla indirdiği topa Traore sert vurdu. Kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

52'de Trabzonspor'un eski forvetlerinden Mustafa Yatabare Karabükspor'u 1-0 öne geçirdi.

62'de Rumen sol bek Iasmin Latovlevici, Igor Tudor'un takımı adına farkı ikiye çıkardı. 

63. dakikada Fildişi Sahilli forvet Abdou Razack Traore, skoru 3-0 yaptı.

85. dakikada ise Ermin Zec'in şutunda kaleci Onur Kıvrak'tan seken top Zeki Yavru'ya çarptı ve ağlara gitti. Zeki'nin kendi kalesine attığı bu gol maçın da skorunu belirledi; 4-0.

Bu sonucun ardından Karabükspor 9 puana yükselirken, deplasmanda hiç puan alamayan Trabzonspor ise bu kötü gidişatını sürdürdü ve 6 puanda kaldı. 

Karşılaşmada geçtiğimiz hafta tribüne gönderilen Ersun Yanal, takımını kulübeden yönetemedi. 

 

ETİKETLER

trabzonkarabükyenilgideplasman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24