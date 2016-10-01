Karabük, Trabzon'a fark attı; 4-0

Süper Lig’de yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, Karabükspor deplasmanda farklı yenildi. 50. Yıla yeni bir yapılanmayla girmelerine karşın oyun ritmini bir türlü bulamayan bordo mavililer Karabük’te 4-0’lık bir yenilgi aldı. Karabük’ün galibiyet golleri ise, Yatabare, Latovlevici, Traore ve 145’dan (kendi kalesine) geldi.

Geçen sezon son 5 deplasman maçının tamamını kaybeden Trabzonspor’un deplasman kabusu sürüyor. Bordo mavililer son yenilgi ile birlikte son 20 karşılaşmasından 15’inde sahadan yenilgi ile ayrılmış oldu. Ayrıca Trabzonspor, Ersun Yanal döneminde oynadığı lig maçlarında en farklı yenilgisini aldı. Ligin 4. Haftasında Trabzonspor’un 6 puanı bulunuyor.

Maçtan dakikalar

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

5. dakikada, Trabzonspor'da Mustafa Akbaş, sol kanattan altı pas üzerine orta yaptı. Kaleci Ahmet Şahin topu tehlike oluşmadan kontrol etmeyi başardı.

10. dakikada, Kardemir Karabükspor'da Tanase, sol çaprazda ceza alanının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

25. dakikada, kaleci Ahmet Şahin'in önde olduğunu gören Bero'nun sol kanattan yaptığı aşırtma vuruşta, top az farkla auta gitti.

27. dakikada, baskılarını artıran Trabzonspor'da Mehmet Ekici, sağ kanattan topla hızla ceza alanına girdi. Mehmet'in sert şutunda meşin yuvarlak, arka direğin dibinden dışarı çıktı.

28. dakikada, yine konuk ekibin atağında Suk, sol çaprazdan ceza alanına çalım atarak girdi. Kaleci Ahmet Şahin'le karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşu, kaleciden döndü. Okay Yokuşlu, önüne düşen topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, direk dibinden auta gitti.

45. dakikada, Yatabare'nin kafayla indirdiği topa Traore sert vurdu. Kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

52'de Trabzonspor'un eski forvetlerinden Mustafa Yatabare Karabükspor'u 1-0 öne geçirdi.

62'de Rumen sol bek Iasmin Latovlevici, Igor Tudor'un takımı adına farkı ikiye çıkardı.



63. dakikada Fildişi Sahilli forvet Abdou Razack Traore, skoru 3-0 yaptı.

85. dakikada ise Ermin Zec'in şutunda kaleci Onur Kıvrak'tan seken top Zeki Yavru'ya çarptı ve ağlara gitti. Zeki'nin kendi kalesine attığı bu gol maçın da skorunu belirledi; 4-0.



Bu sonucun ardından Karabükspor 9 puana yükselirken, deplasmanda hiç puan alamayan Trabzonspor ise bu kötü gidişatını sürdürdü ve 6 puanda kaldı.



Karşılaşmada geçtiğimiz hafta tribüne gönderilen Ersun Yanal, takımını kulübeden yönetemedi.