Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Karabük ile birlikte Ankara, İstanbul, Adıyaman ve Zonguldak’ta 3 gün önce düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2\'si kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 416 gram kubar esrar, 2.5 gram toz esrar, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 66 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.B.,G.Ö.Y., Y.E.A., S.K., Ö.Y., S.Ö., G.A., N.K., Ü.A.,A.T., F.Ç., H.T. ve B.D.K., \'Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, temin ve ticaretini yapmak\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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