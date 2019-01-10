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Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker, 4 kişi adliyeye sevk edildi

10 Ocak 2019 17:37

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 4 ilde, FETÖ\'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3\'ü muvazzaf asker, 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ\'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ankesörlü telefon hatlarından \'ardışık arama\' yöntemiyle irtibat kurulan isimlere yönelik operasyon düzenledi. Karabük, Kocaeli, Kütahya ve Muğla\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla E.B. (22), F.D. (25), F.A. (25) ve Ö.K. (25) gözaltına alındı. 3\'ü muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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