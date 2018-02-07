Karabük merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle kapatılan bazı şirket çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Karabük merkezli İstanbul, Eskişehir, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana ve Düzce\'de belirlenen adreslere yapılan baskında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler F.N.T., İ.N., A.K., S.K., F.A., D.A.G., R.K., F.Ş., M.B., H.E., H.M., G.A. ve A.T., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.