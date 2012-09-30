Karabük deplasmanda farka koştu

Süper Lig'de Akhisar Belediyespor sahasında Kardemir Karabükspor'a 3-1 yenildi.
39. dakikada Cernat'ın ceza alanı girişinde sol çaprazdan kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1 Maçın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
69. dakikada Lualua orta sahadan tek başına aldığı topla ceza alanı girişinde topa sert vurdu. Top kaleci Oğuz'un sağ yanından ağlara gitti: 0-2
76. dakikada Lution Shelton'un sol kanattan ortasında, İlhan Parlak ceza alanı içerisinde topla buluştu. İlhan'ın plasesinde top ağlara gitti: 0-3
90 artı 2. dakikada ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Emrah'ın kaleye sert vuruşunda, top ağlara gitti: 1-3
Maç, Kardemir Karabükspor'un 3-1 galibiyetiyle sona erdi.