Karabük Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'ndan 'defile' tepkisi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Barosu Çocuk Hakları Kurulu, kentteki alışveriş merkezinin (AVM) 24 Ocak\'ta düzenleyeceği çocuk defilesine tepki gösterdi. Kurul, \'defile\' adı altında \'en güzel çocuk yarışması\' da yapılacağını belirterek, \"Söz konusu aktivite adı altındaki bu eylem çocukların vücutlarının sergilenmesi üzerine kurulu olup, çocuk haklarının ihlaline de sebebiyet vermektedir\" denildi. Etkinliğin iptali için ilgili kuruluşlar göreve çağrıldı.

Karabük Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Sözcüsü Tuğçe Ayağ tarafından yapılan yazılı açıklamada, AVM tarafından düzenlenecek, 5-8 çocukların katılacağı defileye tepki gösterildi. Avukat Tuğçe Ayağ, açıklamada şunları kaydetti:

\"Bilindiği üzere gerek ülkemizde gerekse dünyada çocuğa yönelik istismar olayları gün geçtikçe artmaktadır. Bu suçların artması ile devletler tarafından da ağır yaptırımlar öngörülmekte ve buna göre yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Basın yoluyla da farkındalığın sağlanmaya çalışıldığı bu tür suçlarda, halkın olaylara bakış açısı ile suçun vasıf ve mahiyeti konusunda algı oluşturulması ve bireylerin daha bilinçli olması amaçlanmaktadır.\"

AVM tarafından çocukların katılacağı defile duyurusu yapıldığını belirten Ayağ, \"Bu nedenle Karabük Barosu avukatları ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak, bu açıklamanın yapılması zaruriyeti doğmuştur. Bildiğiniz üzere kentimizde yer alan bir özel kuruluş yaklaşık 20 gün önce gerek yazılı ilan yoluyla gerekse sanal ortamda ilan vererek, çocuk defilesi düzenleyeceklerini , en güzel çocuğun seçileceğini, katılımcı çocukların da 5-8 yaş aralığı kız ve erkek çocuklardan oluşacağını duyurmuştur. Unutulmamalı ki, her çocuk eşittir ve her çocuk güzeldir. Çocuklar arasında bu tür bir eşitsizlik ortamının oluşturulması dahi, çocukların psikolojik olarak incinmelerine sebep olacaktır. Belki bugün etkisini anlayamadıkları bu eşitsizliklik ortamı nedeniyle, bilinç altlarında oluşacak psikolojik yenilgi, her geçen gün önlerine öz güven problemi olarak çıkacaktır. Söz konusu aktivite adı altındaki bu eylem çocukların vücutlarının sergilenmesi üzerine kurulu olup, çocuk haklarının ihlaline de sebebiyet vermektedir. Keza bu eylem çocuklar üzerinde gerek psikolojik gerekse fiziksel deformasyonlara sebep olabilecek düzeyde olup, bir an evvel durdurulması gerekmektedir. Nitekim bu eylemin çocuklar üzerindeki etkisi belki küçük yaştaki çocuklar için anlaşılabilir olmayacaktır. Fakat çocukların defile adı altında vücutlarının sergilenmesi birtakım kötü niyetli insanların bakışları ile olsa dahi bu çocukları taciz etmelerine, çocuklarımızın cinsel obje olarak algılanmasına yol açabilecektir\" ifadelerini kullandı.

Ailelerin bilinçli davranması gerektiğini vurgulayan Ayağ, \"Nitekim bir çocuğun küçüklüğünde aldığı ilk intiba, bütün ömrünce devam etmektedir. Birtakım maddi çıkarların gözetilmesi suretiyle, çocuğun bu tür bir eyleme aracı edilmesi, hukuken de, vicdanen de rahatsız edicidir. Çocuk istismarı ülkemizde ve dünyada insanları derinden etkileyen suç türlerinden biridir. Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği\'nin yapmış olduğu araştırmaya göre, ülkemizde son 10 yılda çocuklara yönelik istismar suçlarının yüzde 700 arttığı raporlanmıştır. Daha açık ifade ile son 10 yılda 300 bini aşkın çocuk istismar mağduru olmuştur. Yine TÜİK verilerine göre, çocuk mağdur sayısı 2014 yılında 74 bin 64 iken 2016 yılında bu sayı 83 bin 552\'ye yükselmiştir. Bu verilerde de en çok , 0-11 yaş aralığındaki kız -erkek çocuklarının istismar mağduru oldukları görülmektedir. Bu sayının daha da artmaması adına, kentimizde veya başkaca şehirlerde yapılması planlanan, çocukların başrol olduğu bu tür eylemlerin önüne geçilmesi ve yasal yaptırımların ilgililer hakkında uygulanması gerekmektedir\" açıklamasında bulundu.

Avukat Tuğçe Ayağ, \"Bizler de bugün savunma makamını temsil eden avukatlar olarak, yapılması planlanan ve ciddi mağduriyetlere sebep olacak olan aktivite adı altındaki bu eylemin durdurulması için Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşları göreve çağırıyoruz. Bu konuda Karabük Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak gerekli yasal başvuruları da yapacağız. Son olarak \'Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur\' diyor ve umutlarımızın tükenmemesi dileği ile saygılarımızı sunuyoruz\" sözleriyle açıklamasını tamamladı.