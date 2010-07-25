-KARABIYIK: ÜZÜNTÜ DOLU BİR ŞOK YAŞADIK ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık, ''Voleybol şöleni beklerken, üzüntü dolu bir şok yaşadık'' dedi. Karabıyık, (A) Milli Bayan Takımı'nın İsrail'i 3-0 yenerek Avrupa Ligi üçüncüsü olduğu karşılaşmanın ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan karşılaşmasında çok üzüldüklerini belirterek, ''Dün Bulgaristan ile yapılan karşılaşmada, son seti 12-6'lık skordan 15-13 kaybetmek bizi yıktı. Bu binde bir olur. Maalesef onu da biz yaşadık. 6 bin 500 izleyicinin geldiği ve müthiş bir atmosferin yaşandığı maçta voleybol şöleni bekliyorduk ancak bu yenilgi bize büyük bir şok oldu'' diye konuştu. Avrupa Ligi üçüncülüğünün Türkiye'nin alabileceği en kötü derece olması gerektiğini ifade eden Karabıyık, yoğun güvenlik önlemleriyle sorunsuz atlatılan organizasyon ile ilgili şunları söyledi: ''Daha önce söylediğim gibi biz spor adamıyız. Sporun gelenekleri ve kuralları içinde davranmak zorundayız. Ligdeki grupla Mavi Marmara olayı yaşanmadan çok önce belli olmuştu. Bu konuda yapılacak birşey yoktu. İsrail Voleybol Federasyonu Başkanı, TVF'ye her zaman çok yakın olmuştur. Biz İsrail'de oynamış olsaydık, eminim ki aynı şekilde ağırlanacaktık.'' (A) Milli Takım Antrenörü Alessandro Chiappini ise maç sonunda yaptığı değerlenmede, İsrail'i finallere katılmış olmalarından dolayı tebrik ederek, şöyle konuştu: ''Dünkü maç hep aklımızdaydı. Herkes çok üzgündü. Bu çok normal çünkü evimizde kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Bugün ise kazandık ve üçüncü olduk. Üçüncü olmak, dördüncü olmaktan her zaman daha iyidir.'' İtalyan Antrenör Chiappini, finallerdeki performanslarının, ekim ayında Japonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi bir referans olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, ''Çok daha farklı olacaktır. Hazırlanmak için vaktimiz var. Güçlü takımlara karşı iyi oynamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu süre içinde bir çok takımla maç yapmak istiyoruz. Bir süre tatil yapacağız'' diye konuştu. -İSRAİL TAKIMI ORGANİZASYONDAN MEMNUN- İsrail Milli Takımı Kaptanı Tatjana Garber Fraga, organizasyondan çok memnun kaldıklarını dile getirerek, ''Final organizasyonundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi burada hiç rahatsız hissetmedik'' dedi. İsrail Milli Takım Antrenörü Arie Selinger de organizasyonun son derece iyi olduğunu ifade ederek, ''Finallere gelmek bile bizim için çok önemliydi. Çok iyi takımlarla oynadık. Türkiye'yi üçüncülüğünden dolayı tebrik ediyorum'' dedi.