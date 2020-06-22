Karabat'tan Vakıfbank GYO'nun Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarılmasına tepki: 1 milyar liralık gayrimenkulle ilişkili



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta, “Bazı kanunlarda ve 399 sayılı KHK’da değişiklik yapan kanun teklifi” görüşülecek. Teklifin içindeki maddelerden biri ise Vakıfbank’a ilişkin olarak düzenlendi. İlgili madde, diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan Kamu İhale Kanunu’ndan muafiyetin Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim şirketine de tanınması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat teklifi şaibeli bulduğunu ifade etti. Karabat, "Vakıfbank GYO’nun elinde 2019’daki değeri 1 milyar 87 milyon lirayı bulan gayrimenkuller bulunuyor" dedi.

Karabat’ın verdiği bilgiye göre bu gayrimenkullerden birisi, Ümraniye’de inşa edilen İstanbul Finans Merkezi içindeki genel müdürlük binası. Karabat, “Sadece bu projenin 2018 sonu itibariyle maliyet esaslı değeri 415 milyon 844 bin lira. Proje bittikten sonra ise pazar değeri bunun çok daha üzerinde olacak. Düşünün ki REC Uluslararası İnşaat Yatırım AŞ projeyi Vakıfbank için 711 milyon lira artı KDV’ye yapmaktadır. Kamu İhale Kanunu kapsamından böyle büyük gayrimenkullerin sahibi olan bir kamu kuruluşunun çıkarılması izaha muhtaçtır. Kanun kime ayak bağı olmaktadır?” diye konuştu.

Özgür Karabat şöyle devam etti:

"Vakıf GYO’nun rayiç değeri 55 milyon 884 bin lira olan hali hazırda faal yatırım amaçlı gayrimenkulleri de var. Örneğin bankanın sadece İstanbul Levent’teki İş Merkezi’nin 2018 sonu itibariyle raporlanan değeri 22 milyon 596 bin lira. Bankanın arsaları da yüzlerce milyon değerinde. 69 milyon liralık Bizimtepe Aydos Projesi’ndeki arsanın yanı sıra, 88 milyon liralık İstanbul Finans Merkezi’ndeki arsa ve 99 milyon liralık diğer arsalar da hesaba katıldığında bankanın elindeki arsa stoğu 256 milyon 287 bin lirayı buluyor. Üstelik bu değerleme 31 Mart 2019 tarihi itibariyle geçerli. Bugünkü değer bu tutarın en az yüzde 15-20 oranında yükselmiş durumda.

Yani Vakıf GYO’nun elindeki yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller, faal gayrimenkuller ve arsa stoğunun toplam değeri 1 milyar 87 milyon liradır ki bu gayrimenkullerin bugünkü pazar değeri düşünüldüğünde tutar 1,5 milyar lirayı bulmaktadır.”

"Usulsüzlüklere kapı aralanacak"

Kamu bankalarının yönetim kurullarına yapılan atamalar için Mecliste “Buralar banka yönetim kurulları, kanka yönetim kurulları değil” diye konuşan Özgür Karabat, Vakıf GYO’nun kamu ihale kanunu kapsamından çıkarılmasıyla sadece bankanın gayrimenkulleri için değil, daha büyük usulsüzlüklere de kapı aralanacağını söyledi. CHP’li vekil açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Vakıfbank elindeki gayrimenkulleri satarken kamu ihale kanununun kısıtlayıcı çerçevesinden istisna tutulacak. Öte yandan başkaca gayrimenkulleri aynı serbestlikle alıp satabilecek. Kaldı ki Vakıfbank artık Hazine’ye bağlı bir kuruluş. Verdiği görev zararları ise 83 milyonun cebinden karşılanacak. Böyle büyük kapsamlı gayrimenkul işlerinin ihale kanunu kapsamından çıkarılması şaibelidir. Üstelik kurumun yönetimine atanan isimler de kamuoyunun malumudur. Son dönemlerde kamu bankalarına iktidar partisi üyesi olmak dışında herhangi bir vasfı bulunmayan isimlerin atanması ve ardından bankanın kamu ihale kanunu kapsamından çıkarılması kabul edilemez.”