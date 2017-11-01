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Spor

Karabağ'dan Atletico'ya yine geçit yok!

Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanını Atletico’dan alan Karabağ, ikinci maçta da puan almayı bildi

01 Kasım 2017 11:51

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Atletico Madrid evinde Karabağ ile 1-1 berabere kaldı.

Tarihinde ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde ilk puanını Atletico karşısında alan Karabağ, İspanya'daki rövanş maçında da dirençli bir oyun sergiledi.

Azerbaycan ekibi dakikalar 40'ı gösterirken bu sezon Atletico Madrid'in başına sürekli dert açan duran topla ağlarını sarsmayı bildi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Michel Madera Karabağ'ı Wanda Metropolitano'da 1-0 öne geçirdi.

Devre Karabağ'ın tek gollü üstünlüğüyle son bulurken ikinci yarıda Atletico Madrid'in baskısı iyice arttı. İspanyol ekibi çok geçmeden skoru eşitlemeyi bildi. 56. dakikada Thomas ceza sahası dışından gönderdiği güzel şutla maça denge getirdi: 1-1.

Karabağ'da Pedro Henrique yaptığı sert faul sonrasında hakem Deniz Aytekin kırmızı kartına başvurdu ve konuk ekip 59. dakikada 10 kişi kaldı.

88'de Atletico Madrid'de Stefan Savic ikinci sarı kartını gördü ve taraflar mücadeleyi bir kişi eksik tamamladı.

Kalan dakikalarda Atletico Madrid galibiyet için yüklense de çabalar sonuç vermedi: 1-1. Bu sonucun ardından Atletico 3, Karabağ ise 2 puana yükseldi.

5. haftada Atletico Madrid evinde Roma'yı konuk ederken, Karabağ seyircisinin önünde Chelsea'yi ağırlayacak.

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