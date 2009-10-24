Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan çatışmada bir Azeri askeri öldü

Azerbaycan ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri arasında ateşkes bölgesinde çıkan çatışmada bir Azeri askerinin öldüğü bildirildi.

Azeri haber ajansları, Dağlık-Karabağ bölgesini çevreleyen Ermenistan işgali altındaki yedi şehirden biri olan Akdam’da dün çıkan çatışmada bir Azeri askerin öldüğünü bildirdi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı keskin nişancılar tarafından vurulan 19 yaşındaki Eldar İsmailov'un altı aylık asker olduğu öğrenildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.