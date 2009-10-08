Karabağ şartı geri çekildi

Türkiye’nin, Ermenistan’la sınırların açılmasını sağlayacak anlaşmayı imzalamak için “Karabağ” şartından vazgeçtiği açıklandı.



Türkiye’nin diplomatik ilişki kurmak için öne sürdüğü Karabağ şartından vazgeçtiğini yazan Wall Street Journal, Erdoğan’ın ‘Dünya biliyor ve yine görecek ki biz daima sözlerimize bağlıyız’ dediğini bildirdi



ABD’nin ünlü finans gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Türkiye’nin, Ermenistan’la sınırların açılması ve diplomatik ilişki kurulmasını sağlayacak anlaşmayı imzalamak için öne sürdüğü “Karabağ” şartından vazgeçtiğini yazdı.



WSJ, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın geçen pazar günü gazeteye verdiği röportajdaki sözlerini değerlendirdi. Gazete, Başbakan Erdoğan’ın, Ermenistan’ın metinde değişiklik yapmak istememesi koşuluyla anlaşmanın cumartesi günü imzalanacağını söylediğini yazdı.

Haberde, geçen nisanda anlaşmayı imzalama girişiminin, Erdoğan’ın Karabağ sorununun çözülmesi talebi üzerine sekteye uğradığı hatırlatıldı. Ancak Erdoğan’ın bu kez, anlaşmanın imzalanmasının, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Karabağ konusundaki görüşmelerinin gidişatına bağlı olmadığını söylediği kaydedildi. Erdoğan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın diasporanın tepkilerinin karşısında takınacağı tavrının “çok önemli” olduğunu da ifade etti. Gazete, Erdoğan’ın şu sözlerine yer verdi: “Bu anlaşmanın imzalanması konusunda herhangi bir sorun görmüyorum çünkü dünya biliyor ve yine görecek ki biz daima sözlerimize bağlıyız. Metinde bir değişiklik olmadığı sürece, şu andaki şekliyle anlaşmayı imzalamaya hazırız.”



Nalbantyan: İmzalanmayabilir



İngiliz yayın kurumu BBC, Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbantyan’ın protokolün 10 Ekim’de imzalanamayabileceğini söylediğini bildirdi.



Abdullan Gül’den çağrı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği demeçte, olası bir tarih komisyonuna ilgilenen her ülke tarihçisinin katılabileceğini söyledi.



Diasporanın öfkesi dinmiyor



Ermeni diasporasının, Türk-Ermeni ilişkilerindeki yakınlaşma çalışmalarıyla ilgili endişelerini gidermek için bir haftalık uluslararası geziye çıkan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, önceki gün gittiği Lübnan’da binlerce Ermeninin protesto gösterisiyle karşılaştı.