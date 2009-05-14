'Karabağ Azerilere verilecek' çevirisi kaos yarattı

Matt Bryza, Karabağ çevresindeki yerlerin Azerbaycan’a verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söyleyince Erivan’da kıyamet koptu. Bryza’nın sözlerine açıklama getirmesiyse Bakü’yü kızdırdı



Milliyet gazetesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Karabağ sorununu çözmek için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) bağlı Minsk Grubu’nun Eşbaşkanı Matthew Bryza’nın Dağlık Karabağ’la ilgili açıklamaları bir anda hem Bakü’yü, hem de Erivan’ı karıştırdı.



Azeri ve Ermeni liderlerinin geçen haftaki Prag zirvesiyle igili olarak Rus Eho Moskvı Radyosu’na açıklamalarda bulunan Bryza, Ermeni işgali altında bulunan Karabağ’ın çevresindeki toprakların aşamalı olarak Azerbaycan’a verileceğini, Azeri göçmenlerin döneceğini, Karabağ’ın yeni bir statüye kavuşacağını söyledi. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in geçen ay Moskova’da yaptığı açıklamalara da değinen ABD’li diplomat, Karabağ’la Ermenistan arasında bir koridor açılması önerisinin Bakü adına “ileriye doğru atılmış çok büyük bir adım” olduğunu bildirdi.



Aliyev’in Karabağlı Ermenilerin kendi geleceğini belirleme hakkından söz ettiğini belirten Bryza, “Oysa geçmişte Azeri yetkililer Karabağ’daki Ermeni yönetiminin gayri meşru olduğunu söylerdi. Şimdi Aliyev halkını zor bir uzlaşmaya hazırlamaya çalışıyor” dedi.



Bryza’nın açıklamalarının Azeri ve Ermeni basınına farklı yansıması hem tartışmalara yol açtı, hem de Karabağ’ın ne kadar hassas bir sorun olduğunu bir kez daha ortaya koydu.



Bryza’nın, “Karabağ Azerilere verilecek” dediğini yazan Azeri basını, kaynak olarak Eho Moskvı’nın internet sitesini gösterdi. Bryza, bunun üzerine Ermeni basınına açıklamasında, sorunun söyleşinin bant çözümünün yanlış yapılmasından kaynaklandığını söyledi.



Bant kaydında Bryza gerçekten de Karabağ’dan değil, çevresindeki topraklardan söz ediyor. Azeri Yeni Müsavat gazetesi, Bryza’nın açıklamasını yalanlayarak kendisini gayri ciddi bir duruma düşürdüğünü savundu. Ermeni Asbarez gazetesi, “Karabağ’ın çevresinin Azerilere bırakılması alarm verici bir durum” diye yazdı.