-Karababa'nın özel yetkileri kaldırıldı İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Kamuoyunca bilinen önemli davaların görüldüğü İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimlerinden Mehmet Karababa, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesiyle özel yetkileri kaldırılarak Adalet Komisyonu'na üye olarak atandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde mevcut bulunan özel yetkili mahkemelerden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Mehmet Karababa'nın görev yerinin, son HSYK kararnamesiyle değiştiği öğrenildi. ''Poyrazköy'de bulunan mühimmat davası'' ve ''Ergenekon' soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki dava'' gibi kamuoyunca bilinen önemli davaların görüldüğü İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimlerinden Karababa'nın, Adalet Komisyonu'na atandığı kaydedildi. Görevlendirmeyle ilgili HSYK'nın resmi internet sitesi ''hysk.gov.tr''de, bu ve diğer görevlendirmelere ilişkin, ''Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nin bazı yer 1. bölge adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 20 Ocak 2012 tarihli ve 178 sayılı kararı'' başlığı kullanıldı. Hakim Karababa, bir süre önce tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutukluluğu ve mahkemenin görevsizliğine ilişkin yapılan itirazı reddeden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde yer alıyordu.