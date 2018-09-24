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Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde görevli 61 kişi hakkında gözaltı kararı

"FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir"

24 Eylül 2018 14:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) FETÖ üyelerini belirlemek için yürüttüğü 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde 18'i aktif görevde 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,"Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri'nden 13 binbaşı, 12 yüzbaşı, Deniz Kuvvetleri'nden 24 üsteğmen, 7 teğmen, 5 astsubay olmak üzere toplam 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi. 

 

 

 

 

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